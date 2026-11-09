NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackbaud-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Blackbaud-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Blackbaud-Papier bei 57,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,434 Blackbaud-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 943,51 USD, da sich der Wert einer Blackbaud-Aktie am 06.11.2026 auf 54,12 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 5,65 Prozent.

Am Markt war Blackbaud jüngst 2,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at