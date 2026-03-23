Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Lukrativer Blackbaud-Einstieg?
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 59,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,795 Blackbaud-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 741,35 USD, da sich der Wert einer Blackbaud-Aktie am 20.03.2026 auf 44,14 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -25,86 Prozent.
Der Marktwert von Blackbaud betrug jüngst 2,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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