Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Lohnendes Blackbaud-Investment?
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Blackbaud-Papiers betrug an diesem Tag 66,13 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Blackbaud-Aktie investierten, hätten nun 151,217 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 41,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 314,83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,85 Prozent.
Der Börsenwert von Blackbaud belief sich zuletzt auf 1,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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