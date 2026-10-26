Blackbaud Aktie

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WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Lukrative Blackbaud-Investition? 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Blackbaud gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72,56 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 137,817 Blackbaud-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 55,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 654,36 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23,46 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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