Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Blackbaud-Investmentbeispiel
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Blackbaud-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Blackbaud-Aktie bei 64,08 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hat, hat nun 1,561 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 32,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,56 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 50,56 USD, was einer negativen Performance von 49,44 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Blackbaud Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
15.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
13.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone (finanzen.at)