Blackbaud Aktie

Blackbaud für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Blackbaud-Investmentbeispiel 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Blackbaud-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Blackbaud-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Blackbaud-Aktie bei 64,08 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hat, hat nun 1,561 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 32,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,56 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 50,56 USD, was einer negativen Performance von 49,44 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 1,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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