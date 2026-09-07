Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Blackbaud-Performance
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Blackbaud-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Blackbaud-Aktie bei 69,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Blackbaud-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,434 Blackbaud-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 679,85 USD, da sich der Wert einer Blackbaud-Aktie am 04.09.2026 auf 47,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,02 Prozent verringert.
Der Blackbaud-Wert an der Börse wurde auf 2,14 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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