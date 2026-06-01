NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Blackbaud-Einstiegs gewesen.

Am 01.06.2023 wurde die Blackbaud-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 72,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 137,950 Blackbaud-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 233,69 USD, da sich der Wert einer Blackbaud-Aktie am 29.05.2026 auf 30,69 USD belief. Damit wäre die Investition 57,66 Prozent weniger wert.

Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at