Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Profitables Blackbaud-Investment?
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Blackbaud-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 137,514 Blackbaud-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 446,37 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 446,37 USD entspricht einer negativen Performance von 25,54 Prozent.
Blackbaud markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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