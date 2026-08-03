Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Profitables Blackbaud-Investment?
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Blackbaud-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 140,865 Blackbaud-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 029,02 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 31.07.2026 auf 42,80 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,71 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Blackbaud belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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