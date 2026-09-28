Blackbaud Aktie

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WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004

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Blackbaud-Investmentbeispiel 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Blackbaud-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Blackbaud-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Blackbaud-Anteile an diesem Tag 71,57 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,972 Blackbaud-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 43,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 603,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,65 Prozent.

Blackbaud markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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