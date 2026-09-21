Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
|Performance im Blick
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Blackbaud-Aktie bei 72,16 USD. Bei einem Blackbaud-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,386 Blackbaud-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 42,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,62 Prozent verringert.
Blackbaud war somit zuletzt am Markt 1,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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