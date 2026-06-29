NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Blackbaud-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Blackbaud-Papier bei 70,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,425 Blackbaud-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 29,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41,66 USD wert. Mit einer Performance von -58,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Blackbaud eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at