NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackbaud-Investment verlieren können.

Am 27.07.2023 wurde die Blackbaud-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Blackbaud-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,484 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Blackbaud-Papiere wären am 24.07.2026 441,07 USD wert, da der Schlussstand 32,71 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 441,07 USD, was einer negativen Performance von 55,89 Prozent entspricht.

Am Markt war Blackbaud jüngst 1,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at