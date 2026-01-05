Blackbaud Aktie
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Blackbaud-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Blackbaud-Papier bei 74,41 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Blackbaud-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134,391 Blackbaud-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (59,52 USD), wäre das Investment nun 7 998,92 USD wert. Das entspricht einem Minus von 20,01 Prozent.
Der Blackbaud-Wert an der Börse wurde auf 2,85 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
