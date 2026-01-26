NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Blackbaud-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Blackbaud-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Anteile betrug an diesem Tag 60,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 166,528 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Blackbaud-Papiers auf 56,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 382,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,18 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 2,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at