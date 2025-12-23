NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackBerry-Investment verdienen können.

Am 23.12.2022 wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 4,62 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,645 BlackBerry-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,32 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 22.12.2025 auf 5,42 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,32 Prozent vermehrt.

Alle BlackBerry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,05 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at