NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 09.06.2023 wurden BlackBerry-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 941,748 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 18 038,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,39 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BlackBerry belief sich zuletzt auf 5,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at