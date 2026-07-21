NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das BlackBerry-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,96 CAD. Hätte ein Anleger 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 116,071 BlackBerry-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (12,40 CAD), wäre das Investment nun 13 839,29 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 38,39 Prozent vermehrt.

Am Markt war BlackBerry jüngst 7,39 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at