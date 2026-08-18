BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Investmentbeispiel
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackBerry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden BlackBerry-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das BlackBerry-Papier bei 10,41 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,606 BlackBerry-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,11 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,33 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,33 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 7,24 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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