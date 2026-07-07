BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Lukrative BlackBerry-Investition?
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackBerry-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die BlackBerry-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das BlackBerry-Papier an diesem Tag 4,76 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die BlackBerry-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,008 BlackBerry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 239,08 USD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 06.07.2026 auf 11,38 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 139,08 Prozent.
Am Markt war BlackBerry jüngst 6,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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