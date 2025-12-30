BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|BlackBerry-Investment
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades BlackBerry-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,51 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in das BlackBerry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117,509 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BlackBerry-Papiers auf 5,31 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 623,97 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,60 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,23 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackBerry Ltdmehr Nachrichten
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
23.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Stabiler Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs vom Montag (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.12.25