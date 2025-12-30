BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

BlackBerry-Investment 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in BlackBerry-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BlackBerry-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,51 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in das BlackBerry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117,509 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BlackBerry-Papiers auf 5,31 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 623,97 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,60 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,23 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

