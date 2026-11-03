BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Frühe Anlage
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BlackBerry-Papier via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,55 CAD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 687,285 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (11,22 CAD), wäre das Investment nun 7 711,34 CAD wert. Das entspricht einem Minus von 22,89 Prozent.
Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 6,91 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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