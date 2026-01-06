NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BlackBerry-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,34 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in die BlackBerry-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,037 BlackBerry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 5,34 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 432,74 CAD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,73 Prozent.

Insgesamt war BlackBerry zuletzt 3,08 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at