BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|Lohnendes BlackBerry-Investment?
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,34 CAD. Bei einem Investment von 1 000 CAD in die BlackBerry-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,037 BlackBerry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 5,34 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 432,74 CAD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,73 Prozent.
Insgesamt war BlackBerry zuletzt 3,08 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackBerry Ltdmehr Nachrichten
|
06.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
23.12.25