NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende standen BlackBerry-Anteile an diesem Tag bei 6,80 CAD. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 147,059 BlackBerry-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 8,52 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 252,94 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +25,29 Prozent.

BlackBerry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,17 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at