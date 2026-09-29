BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

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Lukrativer BlackBerry-Einstieg? 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie gebracht.

Am 29.09.2023 wurde das BlackBerry-Papier an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,43 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,552 BlackBerry-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 194,56 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Anteils am 28.09.2026 auf 12,51 CAD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,56 Prozent vermehrt.

BlackBerry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,78 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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