Bei einem frühen BlackBerry-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

BlackBerry-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,99 CAD. Bei einem Investment von 10 000 CAD in die BlackBerry-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 004,008 BlackBerry-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 108,22 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 23.11.2026 auf 12,03 CAD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141,08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BlackBerry belief sich zuletzt auf 6,53 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at