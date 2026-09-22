BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

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Lukrativer BlackBerry-Einstieg? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackBerry-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,09 CAD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CAD in die BlackBerry-Aktie investierten, hätten nun 1 642,036 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 11,95 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 622,33 CAD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,22 Prozent angewachsen.

BlackBerry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,55 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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