BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|BlackBerry-Anlage unter der Lupe
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren verdient
BlackBerry-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BlackBerry-Aktie bei 7,62 CAD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CAD in die BlackBerry-Aktie investierten, hätten nun 1 312,336 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 868,77 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 31.08.2026 auf 11,33 CAD belief. Mit einer Performance von +48,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
BlackBerry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,66 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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