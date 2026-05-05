BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

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Lohnende BlackBerry-Investition? 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in BlackBerry-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das BlackBerry-Papier an diesem Tag bei 4,96 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,161 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackBerry-Aktie auf 7,62 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153,63 CAD wert. Das kommt einer Steigerung um 53,63 Prozent gleich.

Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 4,33 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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