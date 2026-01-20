NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BlackBerry eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BlackBerry-Anteilen an der Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die BlackBerry-Aktie bei 5,53 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,083 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,48 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Papiers am 19.01.2026 auf 5,28 CAD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,52 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 3,19 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at