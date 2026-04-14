NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

BlackBerry-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,51 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in BlackBerry-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,173 BlackBerry-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,81 USD, da sich der Wert eines BlackBerry-Papiers am 13.04.2026 auf 3,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,19 Prozent eingebüßt.

Alle BlackBerry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at