NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie Investoren gebracht.

Die BlackBerry-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,99 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 100,100 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2025 611,61 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,11 CAD belief. Das kommt einer Abnahme um 38,84 Prozent gleich.

Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 3,52 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at