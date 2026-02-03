BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren bedeutet
Am 03.02.2016 wurden BlackBerry-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Aktie betrug an diesem Tag 9,87 CAD. Wenn ein Anleger damals 10 000 CAD in das BlackBerry-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 013,171 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,87 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 934,14 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,66 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 2,86 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
