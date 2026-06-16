BlackBerry Aktie

BlackBerry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036

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Performance im Blick 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BlackBerry von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in BlackBerry eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der BlackBerry-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,88 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 7,764 BlackBerry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,74 USD wert. Damit wäre die Investition um 28,26 Prozent gesunken.

BlackBerry wurde am Markt mit 5,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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