NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackBerry-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen BlackBerry-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die BlackBerry-Aktie via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,49 CAD. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 31,756 BlackBerry-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 5,22 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,77 CAD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 83,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BlackBerry bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at