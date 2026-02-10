NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackBerry-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die BlackBerry-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das BlackBerry-Papier an diesem Tag 7,90 CAD wert. Wer vor 1 Jahr 100 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hat, hat nun 12,658 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,49 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 09.02.2026 auf 4,70 CAD belief. Mit einer Performance von -40,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von BlackBerry betrug jüngst 2,79 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at