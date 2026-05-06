NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet BOK Financial Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,34 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,41 Prozent. Somit vergütet BOK Financial die Aktionäre insgesamt mit 147,50 Mio. USD. Damit wurde das Niveau der BOK Financial-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent nach oben angepasst.

BOK Financial-Aktie mit Dividendenrendite

Das BOK Financial-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 134,76 USD aus dem NASDAQ-Handel. BOK Financial verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 2,09 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der BOK Financial-Kurs via NASDAQ 44,02 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 46,14 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von BOK Financial

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,40 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,78 Prozent sinken.

Fundamentaldaten von BOK Financial

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens BOK Financial steht aktuell bei 8,095 Mrd. USD. Das BOK Financial-KGV beläuft sich aktuell auf 12,92. Im Jahr 2025 erzielte BOK Financial einen Umsatz von 3,363 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 9,17 USD.

Redaktion finanzen.at