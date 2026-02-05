NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das BOK Financial-Papier letztlich bei 103,56 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in BOK Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,656 BOK Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 1 299,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134,61 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 29,98 Prozent.

Insgesamt war BOK Financial zuletzt 8,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

