NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das BOK Financial-Papier bei 79,25 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,618 BOK Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 578,42 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 14.01.2026 auf 125,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,84 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at