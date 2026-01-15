BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|BOK Financial-Investment im Blick
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das BOK Financial-Papier bei 79,25 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,618 BOK Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 578,42 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 14.01.2026 auf 125,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,84 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BOK Financial Corp.
|
15.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Ausblick: BOK Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.01.26