BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Frühe Anlage
|
09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das BOK Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 89,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,162 BOK Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BOK Financial-Papiers auf 134,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 498,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,80 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 7,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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