WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

BOK Financial-Investment im Blick 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen BOK Financial-Investment verdienen können.

Am 29.01.2025 wurden BOK Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110,28 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 0,907 BOK Financial-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,77 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 28.01.2026 auf 128,77 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,77 Prozent erhöht.

BOK Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

