BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Langfristige Performance
|
30.10.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BOK Financial-Papier bei 67,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,489 BOK Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 105,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,76 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 157,76 USD entspricht einer Performance von +57,76 Prozent.
Alle BOK Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!