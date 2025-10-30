NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BOK Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BOK Financial-Papier bei 67,18 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 1,489 BOK Financial-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2025 auf 105,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,76 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 157,76 USD entspricht einer Performance von +57,76 Prozent.

Alle BOK Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at