NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.03.2016 wurden BOK Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BOK Financial-Anteile letztlich bei 58,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,068 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 2 119,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,16 USD belief. Damit wäre die Investition um 111,91 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at