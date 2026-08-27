NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die BOK Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,74 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,127 BOK Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 138,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,92 USD wert. Das entspricht einem Plus von 55,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für BOK Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 8,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at