NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem BOK Financial-Papier statt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug an diesem Tag 88,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das BOK Financial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,274 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 130,58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 472,15 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,22 Prozent.

Am Markt war BOK Financial jüngst 7,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at