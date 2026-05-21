BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Frühe Anlage
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Am 21.05.2025 wurde die BOK Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen BOK Financial-Anteile an diesem Tag bei 93,54 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hat, hat nun 10,691 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.05.2026 auf 129,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 389,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,92 Prozent vermehrt.
Alle BOK Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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