NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BOK Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BOK Financial-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden BOK Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 176,803 BOK Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 134,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 864,92 USD wert. Mit einer Performance von +138,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte BOK Financial einen Börsenwert von 8,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at