BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Hochrechnung
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BOK Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden BOK Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 176,803 BOK Financial-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 134,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 864,92 USD wert. Mit einer Performance von +138,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte BOK Financial einen Börsenwert von 8,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BOK Financial Corp.
Analysen zu BOK Financial Corp.
Aktien in diesem Artikel
|BOK Financial Corp.
|115,00
|0,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.