NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren BOK Financial-Anteile an diesem Tag 50,61 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,976 BOK Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.02.2026 263,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,41 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 163,60 Prozent.
Alle BOK Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
