NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BOK Financial gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das BOK Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 144,991 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 326,81 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 30.09.2026 auf 126,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +83,27 Prozent.

Der Börsenwert von BOK Financial belief sich jüngst auf 7,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at