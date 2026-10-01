BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Rentable BOK Financial-Anlage?
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das BOK Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 144,991 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 326,81 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 30.09.2026 auf 126,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +83,27 Prozent.
Der Börsenwert von BOK Financial belief sich jüngst auf 7,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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