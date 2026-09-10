BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|BOK Financial-Performance
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 90,596 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 186,08 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 09.09.2026 auf 134,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,86 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte BOK Financial einen Börsenwert von 8,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BOK Financial Corp.
Analysen zu BOK Financial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BOK Financial Corp.
|116,00
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.