BOK Financial Aktie

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WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

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BOK Financial-Performance 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BOK Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 110,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 90,596 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 186,08 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 09.09.2026 auf 134,51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,86 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte BOK Financial einen Börsenwert von 8,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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